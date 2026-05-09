Mihal L. (64), vlasnik kafane u Aradcu kod Zrenjanina, kako se saznaje, priznao je ubistvo Ivana Vijoglavina (35) i detaljno opisao kako je, nakon zločina, uz pomoć sina Mihala L. (38), telo umotao u ćebe, odvezao do Tise i bacio u reku, a potom pokušao da ukloni sve tragove.

Prema rečima izvora iz slučaja, Mihal je ispričao da je, nakon što su drugi gosti napustili lokal, ostao sam sa žrtvom, kada je došlo do sukoba.

- Ivan je krenuo da se raspravlja sa mnom govoreći da sam mu ukrao pare i da sam lopov. Odmah potom me je udario u glavu - izjavio je Mihal L.

Prema njegovim rečima, u tom trenutku je došlo do kobnog čina.

- Otišao sam iza šanka jer mi se tamo nalazio nož kojim sečem limun. Ivan je uzeo pepeljaru i krenuo za mnom. Uzeo sam nož i kada se okrenuo, zadao sam mu ubod u vrat. Prišao sam mu i zadao više uboda u vrat i ramena. Čuo sam da krklja i posle pet minuta više nije davao znake života - navodno je rekao Mihal.

Kako dodaje izvor, stariji osumnjičeni je priznao da je nakon zločina pozvao sina i zajedno sa njim pokušao da sakrije telo.

- Otišao sam kod sina Mihala koji je spavao, probudio sam ga i rekao da me vozi do Tise da bacim telo. Mihal i ja smo zajedno umotali Ivana u ćebe i stavili ga u gepek. Otišli smo starim putem ka Tisi i bacili telo u reku - ispričao je navodno Mihal i dodao da se potom vratio kako bi očistio krv, koje je, kako tvrdi, bilo svuda po podu ispred i iza šanka.

- Prali smo i auto šlaufom i sunđerom. Nikome nisam pričao šta sam uradio, sve sam to radio iz straha - zaključio je on.

Kako se saznaje, protiv Mihala L. (64) vodi se istraga za teško ubistvo, dok se njegov sin Mihal L. (38) tereti za pomaganje u prikrivanju zločina i uklanjanju tragova. Međutim, mlađi Mihal pušten je na slobodu nakon saslušanja.

Alo/Kurir

