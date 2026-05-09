uski šef države je rekao da je nakon postizanja sporazuma sa Ukrajinom u Istanbulu 2022. godine i parafiranja sporazuma, „jedan kolega“ - francuski predsednik Emanuel Makron - pozvao i rekao da Ukrajina ne može da potpiše takve istorijske dokumente „sa pištoljem uperenim u glavu“. Ubedio je Putina da povuče trupe iz Kijeva, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

- Još jedna ličnost iz sveta šou-biznisa, tadašnji britanski premijer, odmah je stigao . I rekao je: "Ne možemo da potpišemo ovaj sporazum; to je nepravedno'“, rekao je Putin novinarima.

On se pitao ko određuje da li je to u ovom slučaju fer ili nefer.

„Ako je šef ukrajinskog pregovaračkog tima parafirao ove dokumente, šta je tu nefer? Ko to određuje?“, naglasio je predsednik.

„Pa, to je odlično, obećali su pomoć, a onda su počeli da podstiču sukob sa Rusijom, koji traje i danas“, zaključio je Putin.

Rat u Ukrajini bliži se kraju?

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas se rat u Ukrajini bliži kraju, prenele su RIA Novosti.

Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija.

"Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka ko god želi da se sastane dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati", rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi. Istakao je da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude poslednja tačka u procesu okončanja rata.

"Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spreman je da održi lični sastanak. Da bi učestvovao u ovom događaju ili bilo šta potpisao, to mora biti konačna odluka, ne sami pregovori", rekao je Putin, ističući da je sastanak sa Zelenskim u trećoj zemlji moguć samo ako se postignu konačni dogovori o dugoročnom mirovnom sporazumu.

