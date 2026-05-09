Fazli je naveo da će bilateralni odnosi Irana i Kine postati „opsežniji, dublji i višestruki“ nakon sukoba, uz zahvalnost Pekingu zbog podrške Teheranu tokom teškog perioda.

„Kinezi su bili prijatelji Irana u teškim vremenima i pritekli su nam u pomoć u teškim uslovima i stali uz naš narod. Ni mi nećemo zaboraviti naše prijatelje iz naših teških vremena“, rekao je Fazli u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je Kinu opisao kao „strateškog partnera i bliskog prijatelja“ Irana, dodajući da će odnosi dve zemlje nastaviti da se razvijaju po završetku aktuelnog sukoba.

SAD su zajedno sa Izraelom započele vazdušne napade na Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do dogovora. Trenutno je na snazi primirje koje je stupilo na snagu 8. aprila.

Sjedinjene Američke Države i Iran, prema navodima američkih zvaničnika i izvora upoznatih sa pregovorima, približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori prostor za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, objavio je Aksios.