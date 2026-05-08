Porodica tinejdžera nastradalog na Kanarevom brdu u Beogradu objavila je vreme i mesto sahrane, a njegovi prijatelji opraštaju se od njega na društvenim mrežama, gde su i organizovali prikupljanje pomoći njegovim najmilijma.

Nemanja F. (19), podsetimo, izboden je nožem na autobuskom stajalištu Kanarevo brdo, gde je nasmrt iskrvario, a zločinu je prethodila svađa sa jednim vršnjakom suparničkog navijačkog kluba.

Naime, Nemanja se, prema nezvaničnim informacijama, vozio gradskim prevozom u majici sa obeležjem kluba čiji je navijač bio, te je upao u konflikt sa mladićem iz navodno suparničke grupe. Po izlasku iz autobusa usledio je fizički obračun sa, nažalost, kobnim završetkom.

Ožalošćena porodica objavila je čitulju u kojoj piše kada će ga i gde ispratiti na večni počinak:

- Naš voljeni Nemanja F. (2007-2026) preminuo je 5. maja. Sahrana će se obaviti u utorak 12. maja u 11 časova na groblju Orlovača - piše u čitulji.

Od Nemanje se oprostila i grupa navijača Crvene zvezde.

Oni su na ogradu okačili ogroman transparent posvećen pokojnom Nemanji.

- Zauvek sa nama, Nemanja F. - Šone - napisano je.

Jedna grupa navijača na društvenoj mreži Fejsbuk objavila je da se prikuplja novac za humanitarnu pomoć porodici u ovim najtežim danima.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO