Gradska uprava Novi Pazar proglasila je četvrtak, 7. maj Danom žalosti na teritoriji tog grada, zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile četiri osobe.

Gradska uprava je apelovala na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o Danu žalosti.

Povodom proglašenja Dana žalosti u Novom Pazaru, pevačica Elma Sinoanović slomljena zbog velike tragedije, donela je odluku da kao neko ko je rođen u tom gradu, obustavi sve poslovne aktivnosti predviđene za 7. maj.

-Draga moja publiko, usled tragedije u kojoj je stradalo četvoro mojih sugrađana, sutrašnji dan, 7. maj, proglašen je Danom žalosti u Novom Pazaru. Kao neko ko je rođen i živi u tom gradu, iz poštovanja prema stradalima i dubokog saosećanja sa njihovim najmilijima, odlučila sam da odložim objavljivanje mog 10. studijskog albuma, koje je bilo zakazano upravo za 7. maj. Neizmerno sam tužna zbog izgubljenih života i šaljem snagu svima koji su u strašnoj nesreći izgubili nekog svog. Porodicama stradalih želim da nazdravim glavu, a stradalima rahmet duši. Moj tim i ja trenutno radimo na tehničkim stvarima vezanim za pomeranje izlaska albuma. Čim dobijem informaciju o novom datumu, obavestiću vas. Volim vas - napisala je pevačica koja je vidno potresena.

Podsećanja radi, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23.30 časova na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilareta, kada je došlo do direktnog sudara putničkih vozila "golf 7" i "opel astra", na licu mesta stradali su vozači oba automobila - K. B. (19) i V. S. (69), kao i putnik u "opelu" M. V. (45), dok je putnica K. V. (56) podlegla povredama u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

