Hrvatski nacionalni avio-prevoznik Kroacija erlajns (Croatia Airlines) otkazuje oko 900 letova u narednom kvartalu, odnosno pet odsto od ukupno planiranih 27.000 operacija, zbog drastičnog povećanja cena mlaznog goriva koje je izazvalo krizu u svetskom vazdušnom saobraćaju. Zbog krize izazvane sukobom na Bliskom istoku, avio-kompanije širom sveta otkazale su 13 hiljada letova samo u maju, što znači da je dva miliona sedišta obrisano sa rasporeda, javlja RTL.

Ipak, za razliku od hrvatskog prevoznika, Er Srbija (Air Serbia) uspeva da održi stabilnost poslovanja uprkos rastu troškova i globalnim izazovima u avio-industriji. Srpska nacionalna avio-kompanija nastavlja da se prilagođava tržišnim uslovima i pokazuje otpornost kroz očuvanje mreže letova i operativne efikasnosti. Er Srbija se i dalje bori i odoleva!

"Višemilionski gubici zbog cene goriva"

Cene goriva su višestruko porasle, što je dovelo do najveće krize u vazdušnom saobraćaju od pandemije koronavirusa, prenose hrvatski mediji.

Slaven Žabo, direktor komercijalnih poslova Kroacija erlajnsa, govorio je ozbiljnost situacije za hrvatsku nacionalnog avio kompaniju. „Nepovoljna geopolitička situacija negativno je uticala na cene goriva. Cena mlaznog goriva se udvostručila od izbijanja krize i raste brže od cene sirove nafte. Trenutna cena mlaznog goriva će tokom ovog perioda prouzrokovati višemilionske gubitke za sve avio-kompanije, uključujući Kroacija erlajns“, požalio se Žabo.

Cene karata

„Pored cene goriva, koja je ključni trošak, na cene karata u narednom periodu uticaće i cene drugih zainteresovanih strana koje su ih podizali. Na primer, Aerodrom Zagreb je najavio povećanje od 20 odsto 1. juna, što će se direktno odraziti na cenu karata kroz putničku taksu“, rekao je Žabo.

Međutim, nije mogao da precizira koliko bi karte mogle da porastu. "U ovom trenutku je teško projektovati ove iznose", rekao je.

Poleteo prvi avion Er Srbije za Baku

Podestimo, sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" pre par dana je poleteo prvi avion nacionalne kompanije "Er Srbija" za Baku, čime je i zvanično uspostavljena direktna avio linija između Srbije i Azerbejdžana.

Prvi let iz Beograda za Baku ispraćen je svečanim presecanjem crvene trake neposredno pre ukrcavanja putnika i članova posade u avion Erbas A319, na letu JU840.

Detalje možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.