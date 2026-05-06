Neobična scena brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a mnogi korisnici interneta u prvi mah pomislili su da je snimak napravljen pomoću veštačke inteligencije.

Sve se dogodilo nedaleko od obale Velsa, u trenutku kada je plima počela da prekriva plažu. Jedna žena koja je uživala na paddleboardu snimila je nesvakidašnji prizor – luksuzni Land Rover Discovery potpuno potopljen u vodi.

Video-snimak ubrzo se proširio internetom, a pojedini korisnici uporedili su prizor sa scenama iz filmova o James Bondu, posebno sa čuvenom podmornicom iz filma „Špijun koji me je voleo“.

Britanska obalska straža potvrdila incident

Nakon što je snimak postao viralan, britanska HM Coastguard potvrdila je da je zaista primila dojavu o vozilu koje se nalazi pod vodom.

I dalje nije poznato kako je luksuzni terenac, čija se vrednost procenjuje na oko 90.000 evra, završio u moru. Prema pisanju britanskih medija, postoji mogućnost da je vlasnik automobil parkirao na delu plaže tokom oseke, ne očekujući da će plima brzo prekriti vozilo.

Meštani tvrde da se slične stvari dešavaju

Stanovnici Abersoča navode da ovo nije prvi put da automobili ostanu zaglavljeni zbog naglog dolaska plime. Meštanin Sion Edvards izjavio je da su slični incidenti ranije zabeleženi duž obale okruga Gvinet, posebno među turistima koji ne poznaju dobro kretanje mora i nivo vode.

Na društvenim mrežama mnogi su komentarisali da prizor izgleda nestvarno, dok su drugi kroz šalu pisali da automobil izgleda kao „tajno vozilo iz filma“.

Automobil izvučen iz mora

Nakon prijave, vozilo je izvučeno iz vode, ali stručnjaci smatraju da je luksuzni SUV verovatno pretrpeo ozbiljna oštećenja zbog dugog boravka pod morem. Slana voda može izazvati velike probleme na motoru, elektronici i unutrašnjosti vozila, zbog čega popravka može koštati desetine hiljada evra.

Ovaj neobični događaj još jednom je pokazao koliko plima može biti opasna za vozače koji parkiraju blizu obale, posebno u turističkim mestima gde se nivo mora brzo menja. Snimak potopljenog automobila iz Velsa danas je jedna od najgledanijih viralnih scena na društvenim mrežama.