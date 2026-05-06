Pravi ste srećnik ako vozite auto sa ovog spiska! Nemci objavili veliku studiju

Moderni automobili danas su pouzdaniji nego ranije, pokazuju najnoviji podaci nemačkog ADAC-a za 2026. godinu. Analiza koja obuhvata 158 modela od 27 proizvođača, zasnovana na milionima intervencija pomoći na putu, ukazuje na jasan trend smanjenja kvarova.

Kod vozila starih pet godina verovatnoća kvara pala je sa 3,6 odsto u 2015. na 2,1 odsto u 2025. godini. Kod deset godina starih automobila taj pad je još izraženiji, sa 6,5 na 3,1 odsto, što znači da se osetljivost na kvarove gotovo prepolovila u roku od deset godina.

Istovremeno, automobili na putevima postaju sve stariji. Prosečna starost vozila porasla je sa nešto više od osam godina u 2014. na oko 11 godina u 2025, dok su vozila kojima najčešće treba pomoć na putu u proseku stara gotovo 14 godina. To pokazuje da automobili danas duže ostaju u funkciji, ali i da starija vozila i dalje nose veći rizik od kvara.

Najpouzdaniji modeli po klasama

U pojedinim klasama posebno su se istakli sledeći pouzdani modeli:

Najmanji automobili: Dacia Spring, Toyota Aygo i Volkswagen up!

Mali automobili: Audi A1 i Renault Zoe

Kompaktna klasa: Volkswagen Golf i Mercedes-Benz A-Class

Srednja klasa: BMW 3 Series i Tesla Model 3

Veći i luksuzniji modeli: BMW 5 Series i Mercedes-Benz GLE

Modeli sa najviše problema i najčešći kvarovi

S druge strane, statistika je izdvojila i modele sa više problema, među kojima su Opel Meriva, Toyota Yaris, Toyota RAV4, Nissan Qashqai i Hyundai Ioniq 5. Kod mnogih od njih glavni uzrok kvarova povezan je sa 12-voltnim akumulatorom.

Upravo je akumulator i dalje najčešći razlog intervencija, odgovoran za čak 45,4 odsto svih kvarova. Slede:

Problemi sa motorom i njegovom elektronikom (21,8%)

Kvarovi na električnom sistemu poput alnasera (startera) i alternatora (10,4%)

Problemi sa gumama (8,9%)

Sistemi zaključavanja (6,8%) Električni automobili pouzdaniji od benzinaca i dizelaša

Zanimljivo je da su električni automobili za sada pouzdaniji od onih sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Kod četvorogodišnjih vozila stopa kvarova iznosi 6,5 na 1.000 vozila za električne modele, dok je kod benzinaca i dizelaša taj broj 12,5. Razlog je delom u jednostavnijoj konstrukciji električnih vozila, ali i u činjenici da su u proseku mlađa.