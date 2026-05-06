Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Novac

Pravi ste srećnik ako vozite auto sa ovog spiska! Nemci objavili veliku studiju

Prosečna starost vozila porasla je sa nešto više od osam godina u 2014. na oko 11 godina u 2025, dok su vozila kojima najčešće treba pomoć na putu u proseku stara gotovo 14 godina.

 
Autor:  Darko Matić
06.05.2026.14:30
0
Pravi ste srećnik ako vozite auto sa ovog spiska! Nemci objavili veliku studiju
Foto: Shutterstock/ andrew ustinoff
Slučaj ubistva Duška Jovanovića pod velom tajne: Tužilaštvo tvrdi da nema opasnosti od zastare
Duško Jovanović
 Slučaj ubistva Duška Jovanovića pod velom tajne: Tužilaštvo tvrdi da nema opasnosti od zastare
Prethodna vest
Ovo nije obična haljina: Evo šta se desi kada se pritisne dugme, atrakcija za decu i odrasle! Ovo nije obična haljina: Evo šta se desi kada se pritisne dugme, atrakcija za decu i odrasle!
Sledeća vest

Moderni automobili danas su pouzdaniji nego ranije, pokazuju najnoviji podaci nemačkog ADAC-a za 2026. godinu. Analiza koja obuhvata 158 modela od 27 proizvođača, zasnovana na milionima intervencija pomoći na putu, ukazuje na jasan trend smanjenja kvarova.

Kod vozila starih pet godina verovatnoća kvara pala je sa 3,6 odsto u 2015. na 2,1 odsto u 2025. godini. Kod deset godina starih automobila taj pad je još izraženiji, sa 6,5 na 3,1 odsto, što znači da se osetljivost na kvarove gotovo prepolovila u roku od deset godina.

Istovremeno, automobili na putevima postaju sve stariji. Prosečna starost vozila porasla je sa nešto više od osam godina u 2014. na oko 11 godina u 2025, dok su vozila kojima najčešće treba pomoć na putu u proseku stara gotovo 14 godina. To pokazuje da automobili danas duže ostaju u funkciji, ali i da starija vozila i dalje nose veći rizik od kvara.

Najpouzdaniji modeli po klasama

U pojedinim klasama posebno su se istakli sledeći pouzdani modeli:

Najmanji automobili: Dacia Spring, Toyota Aygo i Volkswagen up!

Mali automobili: Audi A1 i Renault Zoe

Kompaktna klasa: Volkswagen Golf i Mercedes-Benz A-Class

Srednja klasa: BMW 3 Series i Tesla Model 3

Veći i luksuzniji modeli: BMW 5 Series i Mercedes-Benz GLE

Modeli sa najviše problema i najčešći kvarovi

S druge strane, statistika je izdvojila i modele sa više problema, među kojima su Opel Meriva, Toyota Yaris, Toyota RAV4, Nissan Qashqai i Hyundai Ioniq 5. Kod mnogih od njih glavni uzrok kvarova povezan je sa 12-voltnim akumulatorom.

Upravo je akumulator i dalje najčešći razlog intervencija, odgovoran za čak 45,4 odsto svih kvarova. Slede:

  • Problemi sa motorom i njegovom elektronikom (21,8%)
  • Kvarovi na električnom sistemu poput alnasera (startera) i alternatora (10,4%)
  • Problemi sa gumama (8,9%)
  • Sistemi zaključavanja (6,8%)

Električni automobili pouzdaniji od benzinaca i dizelaša

Zanimljivo je da su električni automobili za sada pouzdaniji od onih sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Kod četvorogodišnjih vozila stopa kvarova iznosi 6,5 na 1.000 vozila za električne modele, dok je kod benzinaca i dizelaša taj broj 12,5. Razlog je delom u jednostavnijoj konstrukciji električnih vozila, ali i u činjenici da su u proseku mlađa.

Podaci ADAC-a pokazuju da su automobili danas dugotrajniji i kvalitetniji nego ranije, ali starost vozila i dalje igra ključnu ulogu. Redovno održavanje, a posebno briga o akumulatoru, ostaje presudno za pouzdanu vožnju bez obzira na vrstu pogona ili marku vozila, večernji.hr.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
automobil vozila POLOVNJACI

Povezane vesti

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje
Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock
Drastične izmene

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje

15:14 | 0
Dok je opušteno vozila dasku na odmoru, ugledala je nešto na morskom dnu Kada se približila - sledila se i zanemela
pexels
šok i neverica

Dok je opušteno vozila dasku na odmoru, ugledala je nešto na morskom dnu Kada se približila - sledila se i zanemela

13:20 | 0
Mnogi vozači uništavaju kola prilikom svakog pranja Stručnjaci otkrivaju najbolju metodu
pexels
izbegnite čestu grešku

Mnogi vozači uništavaju kola prilikom svakog pranja Stručnjaci otkrivaju najbolju metodu

18:30 | 0
Mnogi vozači ne znaju: Ove nove automobile ne smete da vozite sa B dozvolom
Foto: Shutterstock/RoClickMag
pažnja

Mnogi vozači ne znaju: Ove nove automobile ne smete da vozite sa B dozvolom

18:12 | 0
Težak udes u Kragujevcu: Sudarili se kombi i putničko vozilo, ima povređenih (FOTO)
Foto: Shutterstock
HAOS NA PUTU

Težak udes u Kragujevcu: Sudarili se kombi i putničko vozilo, ima povređenih (FOTO)

19:55 | 0
Komentari (0)

Novac

Prasad i do 500 dinara po kilogramu - cene stoke menjaju se iz dana u dan

Prasad i do 500 dinara po kilogramu - cene stoke menjaju se iz dana u dan

15:27 | 0
Sve postaje skuplje u Evropi: Proizvođačke cene drastično porasle u martu
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Sve postaje skuplje u Evropi: Proizvođačke cene drastično porasle u martu

15:25 | 0
Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje
Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje

15:14 | 0
Novac direktno na račun bez podnošenja zahteva: Ko ima pravo na inkluzivni dodatak od 138 do 720 evra mesečno?
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Novac direktno na račun bez podnošenja zahteva: Ko ima pravo na inkluzivni dodatak od 138 do 720 evra mesečno?

14:50 | 0
Stiže 4.000, 4.500 i 5.000 dinara za mlade: Evo ko ima pravo na novac i kako da se prijavi
Foto: Shutterstock

Stiže 4.000, 4.500 i 5.000 dinara za mlade: Evo ko ima pravo na novac i kako da se prijavi

14:38 | 0
Koliko košta vakcina protiv rotavirusa: Jedna mama nam je poslala račun

Koliko košta vakcina protiv rotavirusa: Jedna mama nam je poslala račun

14:11 | 0
Penzionerima 1.000 dinara manji računi: Evo ko sve ima pravo na olakšice za struju i gas u Srbiji
Vladimir Marković

Penzionerima 1.000 dinara manji računi: Evo ko sve ima pravo na olakšice za struju i gas u Srbiji

14:04 | 0
Građani, obratite pažnju - stiže druga rata poreza na imovinu, izbegnite proviziju

Građani, obratite pažnju - stiže druga rata poreza na imovinu, izbegnite proviziju

13:50 | 0
Ako ostanete bez posla, a imate kredit - ovo je istina koja vas sačeka
Foto: Shutterstock

Ako ostanete bez posla, a imate kredit - ovo je istina koja vas sačeka

13:44 | 0
Od luksuza do sablasne tišine - kako je glečer uništio čuveni hotel

Od luksuza do sablasne tišine - kako je glečer uništio čuveni hotel

13:33 | 0

Najnovije

Novac

Najčitanije

3min

Francuz odustao od mastersa u Rimu: Evo kako to utiče na Novaka Đokovića

4min

Mini serije koje gledaoci obožavaju i gledaju više puta Evo zbog čega su omiljene

4min

Svi su mislili da sam postala gruba: A tek u 50. shvatila sam šta treba da promenim da bih bila srećna

9min

Ceo internet bruji o savetu stjuardese: Ova sitnica može da vam spasi odmor i kofer!

10min

Rat u Gazi ostavio jezive posledice: Psihološki slom izraelske vojske?

17min

Prasad i do 500 dinara po kilogramu - cene stoke menjaju se iz dana u dan

19min

Sve postaje skuplje u Evropi: Proizvođačke cene drastično porasle u martu

30min

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje

54min

Novac direktno na račun bez podnošenja zahteva: Ko ima pravo na inkluzivni dodatak od 138 do 720 evra mesečno?

1H

Stiže 4.000, 4.500 i 5.000 dinara za mlade: Evo ko ima pravo na novac i kako da se prijavi

22H

Umro drugi sin influenserke Bojane Mutić: Prvog nasledinka (12) nedavno izgubila

21H

Ambasada Kine reagovala zbog laži u "Utisku nedelje": Pozivamo da prestanu sa širenjem netačnih informacija

17H

"Imamo snimak razgovora policijskog komandanta za 15. mart" Vučić otkrio: Sprečili smo scenario haosa!

4H

Vučić udarna vest u ruskim medijima! Ove reči predsednika snažno odjeknule!

16H

Evo od čega boluje Zorica Brunclik: Lekari bili prinuđeni da sve priznaju!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Unaksna paljba! SAD i Iran izneli suprotne uslove!
Prinstcreen/Ai ilustracija

UŽIVOUnaksna paljba! SAD i Iran izneli suprotne uslove!

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete
Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere
Foto: Alo | Alo

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave
Privatna arhiva

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave

Blokaderi zaratili zbog Žakline! Leti perje oko ulaska u politiku lažne Hajdinove unuke  
Foto: Alo | Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,2 100,5 100,8
CAD CAD 73,52 73,74 73,96
AUD AUD 71,64 71,85 72,07
GBP GBP 135,42 135,83 136,24
CHF CHF 127,68 128,06 128,45

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati