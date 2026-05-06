Na dnu mora ležao je Lend Rover vredan 90.000 evra.

Automobil je bio zaglavljen na dnu, a crveno uže je bilo pričvšćeno za zadnji deo vozila. Nije jasno da li je automobil pokušavao da vuče nešto iza sebe ili je uže bilo postavljeno u pokušaju da se vozilo izvuče iz nadolazećih talasa, što ostaje misterija.

Abersoch, ponekad nazivan i „Cheshire-on-Sea” zbog bogatih posetilaca, nalazi se nedaleko od privatnog ostrva Bear Gryllsa, udaljenog svega nekoliko kilometara od mesta gde je vozilo potonulo.

Automobil je primećen na plaži u 7:30 ujutru u nedelju 3. maja, neposredno pre plime. Žena koja je primetila voziilo je zamolila svog supruga, koji je šetao psa, da podigne dron i snimi fotografije dok je voda sve više nadirala, sve dok vozilo nije potpuno potopljeno.

Automobil je bio potpuno pod vodom do 10 časova tog jutra.

Iako vlasnik Land Rovera verovatno trenutno očajava, lokalno stanovništvo se dobro zabavlja na račun nesrećnog događaja. Jedan stanovnik je rekao da je zbog prazničnog vikenda „sezona gluposti” i da su navikli da turisti, koji ne znaju da ne treba ostavljati skupe automobile na plaži, upadaju u probleme.

Drugi je dodao da ovo „nije prvi, i neće biti poslednji” potopljen automobil. Međutim, neki su pokazali više saosećanja prema vlasniku, ističući da verovatno nije planirao da mu automobil završi pod vodom.

Jedan komentar je glasio da je Land Rover „verovatno ulio vozaču osećaj sigurnosti da može da ide svuda – ali svi znamo da to nije baš tako”, uz napomenu da bi ipak trebalo imati razumevanja za gubitak.

Drugi je dodao da je ovakav rizik poznat na takvim plažama, jer se pesak i teren mogu promeniti, pa dolazi do zaglavljivanja i potapanja vozila, piše Lad Bible.