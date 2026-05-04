Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.D. (140) iz Kačareva, zbog opravdane sumnje da je izvršio krivično delo prikrivanje.

Prema navodima tužilaštva, okrivljeni se tereti da je prikrivao četiri aluminijumske felne sa pneumaticima, znajući da potiču iz krivičnog dela krađe. Policija je pronašla i oduzela sporne predmete.

Tužilaštvo je, imajući u vidu sve okolnosti slučaja, predložilo da sud okrivljenom izrekne kaznu zatvora u trajanju od osam meseci, kao i da mu se produži pritvor do okončanja glavnog pretresa, jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi mogao da ponovi krivično delo.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu poručuju da će i ubuduće odlučno procesuirati sve koji prikrivaju predmete pribavljene krivičnim delima, ističući da takva ponašanja predstavljaju podršku izvršiocima i narušavaju pravnu sigurnost građana.