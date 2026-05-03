Sve se desilo kasno sinoć, a Elvis je jutros uhapšen i sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK, gde se vrši kriminalistička obrada.

Elvis Selimović je osumnjičen da je iz vatrenog oružja pucao na svog brata. Brzo je na lice mesta izašla ekipa SHMP Doma zdravlja Tuzla, ali za Eldina nije bilo spasa.

Elvis Selimović (44) je od ranije poznat policiji, zbog nasilničkog ponašanja i prodaje droge. Zbog prodaje droge, obojica su bili uhapšeni 2011. godine.

Inače, Elvis se pre dve godine našao u fokusu tuzlanske javnosti, a nakon što je boravkom na privremenom dopustu iz zatvora pijan pretio policiji i ugrožavao građane.

On je tada iz automobila marke Ford prvenstveno ispalio nekoliko hitaca, nakon čega je nastavio divljanje po putu, a tom prilikom je oštetio nekoliko vozila. Na kraju se zaustavio na jednoj benzinskoj pumpi u Miladijama te je u beg krenuo peške.

U nadi da će umaći policiji, Selimović je ušao u nepristupačan deo naselja, obraslog u korov, međutim on je lociran i uhapšen.

Policijski službenici su ga iz jednog kombija, bez odeće, prebacili u drugo vozilo.