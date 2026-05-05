OVAN

POSAO: Skoncentrisani ste na pravljenje poslovnog plana. Već imate opšti nacrt i zamisao, a danas sukcesivno odrađujete jedan po jedan detalj. Želite da izbegnete potencijalne propuste.

LJUBAV: Imate konfuzan odnos prema određenoj osobi. U mislima vam je osoba koja je zvanično vaš prijatelj. Pitate se da li odnos može da se razvije u smeru veze.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Fizički ste aktivni. Na taj način pojačavate kondiciju i odbrambene snage organizma. Budite pažljivi, jer je moguća slučajna povreda.

BIK

POSAO: Na energičan i optimističan način odrađuje radne obaveze. Prijatelji vam saopštavaju tajnu informaciju koja je direktno vezana za projekat na kome radite.

LJUBAV: Sumnjate u vernost partnera. Deluje vam kao da se tajno dopisuje i da to pokušava da sakrije od vas. Planirate da prvom prilikom proverite njegov mobilni telefon.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Mogući su problemi sa hormonima koji imaju veze ili sa genitalijama ili sa štitnom žlezdom. Poželjno je da zakažete pregled kog ginekologa.

BLIZANCI

POSAO: Mlađi kolega i vi imate sasvim drugačiji koncept kada je posao u pitanju. Dok vama odgovaraju utabani i provereni poslovni putevi, kolega želi promene i spreman je da rizikuje.

LJUBAV: Proradile su vam emocije. Nemate nameru da ih još uvek pokažete voljenoj osobi tako da sada pokušavate da ostvarite prijateljsku i redovnu komunikaciju.

ZDRAVLJE: Kod muškaraca su mogući problemi vezani za reproduktivni sistem. Ukoliko ste zainteresovani za dobijanje potomstva bilo bi najbolje da odradite detaljnu kontrolu.

RAK

POSAO: Očekuje vas poslovni sastanak sa nadređenom osobom. Tema je ulazak ili ne u određeni projekat. Projekat deluje riskantno pa je pitanje da li treba rizikovati ili ne.

LJUBAV: Emocije su vam žestoko proradile. Imate utisak da je veza fatalna i sudbinska. Partneru je stalo do odnosa, ali za razliku od vas nema tako dramatičan pogled na vezu.

ZDRAVLJE: Očekuju vas dobro poznati problemi sa pritiskom. On je sklon oscilacijama tako da vas očekuju period slabosti. Ukoliko ste na terapiji najbolje da je redovno koristite.

LAV

POSAO: Sudski proces se ne odvija u povoljnom smeru. Advokat vas obaveštava o razvoju situacije koja ne ide Vama u prilog. Prilično ste zabrinuti. Niste spremni za konsekvence.

LJUBAV: Bračni partner inicira razgovor sa Vama. Tema su finansije. Voljena osoba brine zbog vraćanja kredita. Uspevate da je smirite iako ste i sami svesni problema.

ZDRAVLJE: Imate ozbiljan problem sa cirkulacijom. Ma koliko se utoplili pojedini delovi tela su i dalje hladni. Jako je bitno da se zaštitite od hladnoće. Bubrezi su osetljivi.

DEVICA

POSAO: Komunikacija vam ne ide od ruke. Održavate sastanak koji je nedavno bio odložen. Oko nekih pitanja se slažete, a oko nekih ne želite da popustite ni malo.

LJUBAV: Povoljan je dan za slučajni susret sa nekadašnjim partnerom. U suštini vam je drago što je došlo do susreta. Međutim, prema njemu imate prilično rezervisan stav.

ZDRAVLJE: Muče vas hronični problemi. Oni su prvenstveno vezani za kosti, pa su mogući bolovi i ukoštavanje, i pritisak, koji je sklon variranju. Potrebno je da se dobro odmorite.

VAGA

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. Slažete se da je poslovna situacija povoljna i nadate se daljem razvoju. Novac koji čekate stiže i upotpunjuje vam raspoloženje.

LJUBAV: Razmišljate o bivšem partneru. Imate utisak da su neke stvari ostale nerazjašnjene i voleli bi da ih razjasnite. Uprkos tome, donosite odluku da mu se ipak ne javite.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu i upotrebu lekova. Postoji mogućnost da pojedete nešto što vam ne odgovara ili na šta se alergični, a lek bi mogao da izazove neželjene efekte.

ŠKORPIJA

POSAO: Redovne obaveze su prešle u naviku i dosadile vam. Dobijate nove poslovne obaveze i zadovoljni ste zbog toga. Uživate u izazovima i učenju novih stvari.

LJUBAV: Zaljubljeni ste. Emocije su vam intenzivne i stabilne. Verujete da sta našli ljubav svog života. Proradio vam je materinski instinkt i želite da dobijete bebu sa partnerom.

ZDRAVLJE: Imunitet vam nije najbolji. Za vas je najbolje da ga uradite nešto po tom pitanju. Nevezano za imunitet očekuju vas hronični problemi vezani za lošu cirkulaciju i pritisak.

STRELAC

POSAO: Imate jako pozitivan pristup prema obavezama: energični ste, samouvereni, opušteni. Obaveze odrađujete sa lakoćom uvereni da nema toga šta ne možete da uradite.

LJUBAV: Dozvoljavate lošim emotivnim iskustvima da utiču na vašu sadašnjost. Blokirani ste. Vreme je da se svesno oslobodite sećanja na iskustva koje ne možete da promenite.

ZDRAVLJE: Imunitet je slab. Možete dobro da se osećate, ali ste ipak skloni određenim problemima. Čuvajte se hladnoće. Može izazvati dugotrajne probleme bubrezima.

JARAC

POSAO: Vaši poslovni planovi su dobro isplanirani. U potpunosti ste posvećeni njihovoj realizaciji. Stiže vam pomoć od sponzora što će vam olakšati postizanje cilja.

LJUBAV: Emocije su vam proradile prema osobi koja živi u drugoj državi. Smatrate da daljina može da se prevaziđe odnosno nije vam razlog da odustanete od veze.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Uprkos tome, imunitet ne deluje snažno. Bilo bi dobro da povedete računa o zdravlju. Mogući su problemi sa kostima.

VODOLIJA

POSAO: Pravite poslovne planove koji su bez čvrste osnove. Nadređena osoba vam skreće pažnju na propuste i daje vam jasnu odrednice koje treba da pratite.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. On ima probleme na poslu. Pružate mu podršku jer ste zaista uvereni u njegove kvalitete. Partneru podrška mnogo znači.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu. Stomak je prilično osetljiv. Može se desiti da pojedete nešto što vam neodgovara. Ako neku hranu probate prvi put nemojte preterivati.

RIBE

POSAO: Skoncentrisani ste maksimalno na obaveze. Poslednji atom energije ulažete u posao. Jako ste vredni i željni afirmacije. Sigurni ste da ćete postići poslovni uspeh.

LJUBAV: Puni ste razumevanja i ljubavi za partnera. On ima jako puno problema. Strpljivo čekate da oni prođu i da se partner opusti i posveti vama. Partneru vaša podrška puno znači.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Fizički ste aktivni i smatrate da na taj način dižete imunitet. Probirljivi ste prilikom izbora namirnica i koristite samo one koja imaju pozitivna dej