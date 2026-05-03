Piše: Mihajlo Žilović

Novinarka Elma Godinjak (41) zverski je ubijena u petak po podne u sarajevskom naselju Dobrinja, a za ovaj svirepi zločin sumnjiči se njen suprug Tarik Prusac (49), koji je posle ubistva kidnapovao njihovu ćerku (5) i otišao na ćevape na Baščaršiju, gde je i uhapšen.

Elma i Tarik bili su u brakorazvodnoj parnici.

Iako je Prusac imao i meru zabrane približavanja, on je u petak oko 16.15 sati sačekao Elmu ispred stana u Ulici omladinskih radnih brigada.

Rekonstrukcija ovog stravičnog događaja pokazuje da je napadač detaljno isplanirao zasedu.

Čim je novinarka izašla iz stana, Prusac je nasrnuo na nju, počeo da je udara i preti joj pištoljem, a potom je uspeo da je savlada i veže lepljivom trakom. Dok je Elma bila potpuno onesposobljena, on je iz stana uzeo njihovo petogodišnje dete i krenuo u bekstvo, odnosno kidnapovao ga je. Nakon toga nesrećna žena je uspela da izađe bosa i povređena u hodnik zgrade, gde ju je krvnik ubio hicem iz pištolja, i to naočigled njihove ćerkice.

Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati mogao samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Nakon ubistva Tarik se sa devojčicom uputio ka sarajevskom šetalištu Darivi, gde je ostavio automobil, a onda s njom otišao u jednu od najpoznatijih ćevabdžinica na Baščaršiji i tamo naručio ćevape.

Policijska potraga trajala je tri sata, a Prusac je lociran i uhapšen u 19.15 sati u pomenutom restoranu na Baščaršiji. Dete koje je poveo sa sobom pronađeno je nepovređeno i o njemu se trenutno brinu stručna lica.

U izjavi za lokalne medije portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić potvrdila je informacije medija o redosledu zločina.

- Prusac se sumnjiči da je došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, pretio joj pištoljem, te je počeo da je udara, potom ju je vezao lepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s detetom. Oštećena je, kako bi spasla dete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega joj je Prusac ispalio hitac u stomak i na mestu je usmrtio - navodi portparolka tužilaštva.

Na mestu tragedije nakon zločina pojavio se i Elmin brat, kojem je pozlilo od jezivog prizora u stanu, zbog čega je intervenisala ekipa Hitne pomoći.

Istraga je otkrila skandaloznu činjenicu da je Elma ubijena službenim pištoljem koji je Prusac zadužio u zaštitarskoj agenciji SEC ONE. On oružje nije smeo da nosi van radnog mesta, a agencija je krađu pištolja prijavila policiji tek nakon što je otkriveno da je njihov zaposleni počinio ubistvo.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo jasno propisuje da se oružje sme koristiti samo tokom obavljanja poslova, a u ostalom periodu se mora čuvati na bezbednom mestu. Prusac je uprkos tome bio naoružan u privatne svrhe.

Tarik Prusac je predat u nadležnost Tužilaštva KS, gde je zadržan 24 sata radi daljeg postupanja.

Psiholog Nermina Vehabović Rudež objasnila je za Alo! šta je moguće da je ubica pomišljao kada je ćerku odveo na ćevape nakon zločina.

- To što je odveo dete na ćevape deluje totalno monstruozno, a može da znači da se potpuno isključio iz situacije, kao da se ništa nije desilo. Zatim može biti da je hteo sve da normalizuje da bi zaštitio sebe i opet da bi dokazao da drži kontrolu nad svime, govoreći sebi: „Evo mi idemo sad na ćevape, sve je u redu“ – navodi naša sagovornica.

Nema ko da reguliše nasilnike

Psiholog Nermina Vehabović Rudež objašnjava za naš list mogućnosti koje su dovele osumnjičenog da počini ove monstruozne poteze.

- To može biti obrazac nasilja odrasle osobe koja misli da ima pravo nekome da oduzme život jer, kako on kaže sebi, „ja sam muškarac i imam pravo“. Tu može biti i neadekvatno regulisanje emocija u kojima ljudi rade takve stvari iz afekta, treće, mogu biti i poremećaji ličnosti koji nikad nisu prepoznati... Tu su i različiti okidači, npr. da je čovek teško podneo razvod, te način viđanja deteta... to isto mogu biti okidači. Postoji i krivica društva koje normalizuje femicid, ali i sistema koji nema dovoljno ljudstva za sve prijave o nasilju - zaključuje psiholog.

Prva prijava u februaru

Prema informacijama portala Istraga.ba, Elma Godinjak je prvi put prijavila Tarika policiji 22. februara, kada mu je rekla da želi razvod. On joj je tada upućivao preteće i uvredljive poruke. Tada je ona upućena u PU Novi grad, ali je u strahu odbila da svedoči protiv njega. Međutim, policija je podnela sudu zahtev za izricanje mera zabrane prilaska, ali je sud to odbio. One su mu izrečene tek 7. aprila nakon što je žena prijavila nove pretnje, a one su važile i na dan ubistva, 1. maja.