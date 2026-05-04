Tarik koji je osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak na Dobrinji, obratio se danas Kantonalnom sudu u Sarajevu, navodeći da mu nije bila namera da je ubije.

- Žao mi je zbog onoga što se dogodilo, nije mi bila namera. Hteo sam da uzmem dete, jer nisam video svoje dete otkako me je žena slikala i poslala mi tu sudsku odluku o zabrani prilaska. Nisam video svoje dete od tog dana. Nisam video svoje dete 25 dana. Nije mi bila namera da je ubijem. Moja namera je bila samo da je zastrašim - rekao je Prusac.

Dodao je da razume šta se dogodilo.

Podsećamo vas da je tužiteljka Iva Kurilić rekla da Prusac ima pravo da viđa dete svakog vikenda.

