Savu Miloševića (30) iz Broda Okružni sud osudio je na 22 godine i tri meseca zatvora zbog teškog ubistva supruge Slađane Milošević (24), koju je ubio u sačekuši hicem iz automatske puške.

Odlukom suda Savin rođak Aleksandar O. (25) oslobođen je optužbe za pomaganje ubistva i on će biti pušten na slobodu.

Milošević je oglašen krivim za teško ubistvo člana porodice kojeg je prethodno zlostavljao i za to mu je izrečena kazna od 22 godine zatvora.

Za neovlašteno posjedovanje municije osuđen je na šest mjeseci i kazne su mu objedinjene u jedinstvenu od 22 godine i tri meseca.

U presudi se navodi da je Savo duži period zlostavljao Slađanu. Ona ga je zbog toga napustila i sa dvoje djece otišla da živi kod svojih roditelja u Veliku Brusnicu.

Zločin se dogodio 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Broda. U presudi se navodi da je Savo oko 5.30 časova na putu prepriječio svoj automobil ”BMW” i tako onemogućio prolaz supruzi, koja ja naišla ”fijat puntom”. Nakon što je Slađana zaustavila vozilo Savo je iz automatske puške ”M70”, kalibra 7,62 mm ispalio jedan metak koji je probio šoferšajbnu ”fijata” i Slađanu pogodio u desno oko.

Mesec i po dana prije ubistva Slađana je prijavila policiji da je Savo na prevaru odvezao na osamljeno mjesto i prislonio joj pištolj na glavu, prijeteći da će je ubiti ukoliko ne ostavi Nenada M. i njene roditelje.

Zbog toga je hapšen, ali je ubrzo pušten na slobodu.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Atv