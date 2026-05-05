Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se dogodila juče u blizini Bele kuće gde se američki predsednik Donald Tramp nalazio, saopštila je američka Tajna služba.

"Pripadnici Tajne službe SAD su na mestu pucnjave u kojoj je učestvovao policajac na uglu 15. ulice i Avenije Independens u Vašingtonu. Jedna osoba je upucana od strane organa reda, njeno stanje je trenutno nepoznato", saopštila je Tajna služba na platformi "Iks".

Bela kuća je nakratko bila blokirana u ponedeljak popodne.

Tramp bio u Beloj kući u trenutku pucnjave

Policija Distrikta Kolumbija saopštila je da je područje obezbeđeno i da su okolne saobraćajnice zatvorene na nekoliko sati zbog uviđaja, uz apel građanima da izbegavaju taj deo grada.

Predsednik Amerike Donald Tramp bio je u Beloj kući tokom pucnjave, ali njegov raspored nije bio prekinut, te se iz Bele kuće obratio javnosti i govorio o ratu sa Iranom.

Prema navodima vlasti, istraga je u toku, dok su bezbednosne mere u Vašingtonu pojačane u poslednjim danima.