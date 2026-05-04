Večeras je došlo do požara u stanu na Novom Beogradu u Bloku 70 kada se zapalio aparat za kafu.

Sve je počelo od paljenja aparata za kafu nakon čega se zapalilo se sve u stanu, a 30 vatrogasaca je gasilo požar, prenosi Telegraf.Na svu sreću, nema povređenih osoba

I na Voždovcu aparat za kafu "ubio" ženu

Podsećamo, u požaru koji je izbio oko 4 sata u subotu 2. maja, u jednom stanu u zgradi u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu, nastradala je ženska osoba.

Njene komšije tvrde da su vatrogasci telo žene pronašli u kuhinji i da je najverovatnije preminula zbog trovanja dimom.

Požar je, prema njihovim rečima, izazvao aparat za kafu.

