Muškarac iz grada Litl Rok, u američkoj saveznoj državi Arkanzas, pronađen je mrtav nakon što je najverovatnije izvršio samoubistvo. Njegovo telo pronađeno je nekoliko dana nakon što ga je grupa lovaca na predatore (pedofile) uhvatila kako pokušava da se sastane sa maloletnom devojkom i primorala ga da sve prizna svojoj ženi i to javno pred kamerama!



Grupa, koja se bavi predatorima, uhvatila je 36-godišnjeg Foresta Dana nakon što ga su se kuckali sa njima na društvenim mrežama i sve snimili. Međutim, njihova taktika hvatanja predatora podelila je javnost u Americi. Dok neki hvale njihov poduhvat i javno je osramoćen potencijalni predator, drugi su kritikovali njihove metode, s obzirom na to da je posle toga pomenuti izvršio samoubistvo.

Oni koji su protiv ove metode kažu da pripadnici ove grupe u sve to nisu uključili policiju, a javno su pred kameram,a razotkrili muškarca i terali ga da sve to prizna svojoj ženi, dok ga oni snimaju. Snimak je velikom brzinom postao viralan, a Forest Dan se našao na meti zgroženog naroda jer je dogovarao sastaanak sa maloletnom osobom.

Naime, on se kuckao sa maloletnicom i dogovarao je sastanak, a sve je došlo do pripadnika ove grupe. Zatim su ga uhvatili i javno prikazali. Nekoliko dana posle toga pronađen je mrtav, jer je izvršio samoubistvo.

Utvrđuju se okolonosti samoubistva.

