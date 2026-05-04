Nenadu M. (30) iz Obrovca, osumnjičenom da je za Božić, 7. januara ove godine u Tovariševu u jednom ugostiteljskom objektu nožem usmrtio Nenada Gojića (18) iz tog mesta zverski mu prerezavši vrat, pritvor koji mu je odredio sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu ističe 7. maja. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Blic", Više javno tužilaštvo tražiće da mu se pritvor produži zbog okolnosti koje ukazuju na mogućnost bekstva, uticaja na svedoke, kao i zbog mogućnosti da u kratkom periodu ponovi krivično delo.

Kako saznaje "Blic", protiv njega još nije podignuta optužnica za ovo krivično delo niti je pokrenut sudski postupak jer se predmet i dalje nalazi u fazi tužilačke istrage koja podrazumeva saslušanje svedoka, veštačenja i druge radnje vezane za prikupljanje dokaza protiv osumnjičenog Nenada M.

Njegovom prijatelju Milanu K. (46) iz Bačke Palanke, koji je osumnjičen da mu je pomogao da pobegne sa mesta zločina i kod koga je pronađeno oružje kojim je usmrćen Gojić, pritvor je ukinut 6. marta i on je pušten da se brani sa slobode.

"Krv je šikljala na sve strane"

Podsetimo, Nenad Gojić je uboden nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice. Prema nezvaničnim informacijama, neposredno pre zločina pokojni mladić se sporečkao sa Nenadom M. i otišao do toaleta dokle ga je osumnjičeni pratio i tamo mu ubodom nožem u vrat "presudio".

Očevici su ispričali da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka", a prema njihovim rečima muzika je stala i videli su mladića kako se drži za vrat.

- Krv je šikljala na sve strane. Gosti su počeli da vrište, da beže i da viču: "Zovite policiju i hitnu pomoć" - ispričao je jedan od očevidaca za "Blic".

Dok je Nenad grcao, gosti su bežali a sa njima i ubica

Kako nam je nakon zločina objasnio prijatelj ubijenog tinejdžera, žrtva je bila u blizini toaleta u ugostiteljskom objektu i pričala sa gostima lokala.

- Navodno je i ubica bio tu i ušao je sa Nenadom u raspravu. U trenutku kada je naš drugar uzeo piće sa šanka i kada je trebalo da se vrati za sto, Nenad je pao na pod i počeo da krvari. Drugar je bacio piće i dotrčao do Nenada ni ne znajući šta se tačno dogodilo. Uhvatio ga je i pokušao da mu zatvori ranu. Sa njim je na podu bio duže od pola sata držeći mu vrat kako bi što manje iskrvario, iako je, kako kažu, rana bila toliko strašna da je bilo gotovo nemoguće zaustaviti krvarenje - rekao je naš sagovornik.

Dodao je da su svi gosti bežali dok je Nenad grcao i da takve scene nisu videli ni u filmovima a da se ubica, nakon ubadanja, provukao između ljudi koji su bežali, izašao iz lokala i pobegao.

- Tolika je bila gužva da ljudi nisu bili sigurni ni ko ga je ubo ni kako. Na svu sreću, sve se posle povezalo - istakao je naš sagovornik.

Odmah nakon incidenta policija se dala u potragu za osumnjičenim i ubrzo ga uhapsila na osnovu svedočenja očevidaca a sa njim i njegovog saučesnika Milana K. koji je ubici omogućio da pobegne sa mesta zločina vozeći ga automobilom u kome je i pronađeno oružje kojim je ubijen nesrećni mladić.

Budući da je istraga i dalje u toku, nije moguće doći do više detalja o ovom strašnom zločinu.

