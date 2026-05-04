U Ulici Tošin bunar, na deonici od Pariske komune do Ulice Ivićeve (Zemun), završeni su radovi na sanaciji kolovoza i trotoara, kao i na uspostavljanju sistema alternativne svetlosne saobraćajne signalizacije, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda.

Kako je navedeno, srednja saobraćajna traka u određenim periodima dana menjaće dozvoljeni smer kretanja vozila.

"Srednja saobraćajna traka menjaće dozvoljeni smer kretanja po sledećem rasporedu: od šest časova ujutru do 12 časova posle podne vozila će moći da koriste dve saobraćajne trake u smeru od Ivićeve ulice (Zemun) do Pariske komune, a od 12 časova posle podne do šest časova ujutru biće omogućeno kretanje vozila u dve saobraćajne trake u smeru od Ulice pariske komune do Ivićeve (Zemun)", dodaje se u saopštenju.

Promena smera će se vršiti isključivo u srednjoj traci.

Sekretarijat za saobraćaj apeluje na vozače da prate svetlosnu saobraćajnu signalizaciju koja je istaknuta iznad saobraćajnih traka.

"Kada je na displeju aktivna zelena strelica, vozačima je omogućeno kretanje srednjom trakom, a kada je na displeju aktivan crveni iks, vozilima je zabranjeno kretanje tom srednjom saobraćajnom trakom. U intervalu promene smera kretanja srednjom trakom, na displeju će biti aktivna dijagonalna žuta strelica sa usmerenjem na desno, koja će usmeravati vozače da se prestroje u desnu traku. Smerovi u ostalim trakama se neće menjati", ističe se u saopštenju.

Poslednja promena u Ulici Tošin bunar, u odnosu na prethodno stanje, je uvođenje četiri semaforizovane raskrsnice i tri semaforizovana pešačka prelaza, kako bi se u okolnostima sa tri saobraćajne trake omogućio viši nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

"Na ovaj način se postiže bolja protočnost saobraćaja, kao i iskorišćenost kapaciteta sve tri saobraćajne trake", navodi se u saopštenju.

Apeluje se na građane da obrate posebnu pažnju na novu saobraćajnu signalizaciju, odnosno saobraćajno rešenje kojeg nema na mnogo mesta u gradu.

Budući da je ovaj koncept nov za Ulicu Tošin bunar, apeluje se na vozače i da povećaju pažnju i prate saobraćajnu signalizaciju koja ih upućuje u kom smeru je dozvoljeno kretanje srednjom trakom, a sve u cilju bezbednijeg saobraćaja u ovoj ulici i izbegavanja mogućih saobraćajnih nezgoda.

Na građane se apeluje da ne parkiraju svoja vozila u saobraćajnim trakama Ulice Tošin bunar, jer je takvo postupanje protivno propisima i dodatno opasno usled novog režima i dinamike saobraćaja u ovoj ulici i dodaje da će nadležni organi pojačati kontrolu i sankcije.