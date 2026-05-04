Pluton kreće retrogradno u Vodoliji u sredu, donoseći prilike za unutrašnju transformaciju.

Nakon intenziteta punog Meseca u Škorpiji prošle nedelje, Mesec u Strelcu nas podstiče da krenemo na novo putovanje. U utorak, 5. maja, Mesec u Jarcu naglašava ono što smo ignorisali ili izbegavali. Pošto Saturn vlada ovom lunacijom, možemo očekivati više odgovornosti, ali imamo i alate potrebne za uspeh.

Mesec u Vodoliji u petak, 8. maja, donosi živu energiju koja čini da naše veze deluju smislenije. Ovo je energičan period za odnose jer omogućava inspirativne razgovore i izražavanje sa više samopouzdanja.

Ovan

Kada se Mesec u Strelcu uskladi sa Marsom u Ovnu u ponedeljak, usmerite se ka većim ciljevima. Moguće je ostvariti snove, sve dok razvijete konkretan plan. Ako radite na nečemu izazovnom, očekujte proboje tokom ove lunacije. Mesec u Jarcu može vas odvesti tamo gde želite ako ostanete strpljivi i fokusirani. Ovo nije vreme za nagle poteze — razvijte strategiju i radite temeljno.

Bik

Kako sve više planeta ulazi u vaš znak, stvari počinju da deluju mirnije. Mesec u Strelcu pokazuje vam kako da više verujete sebi. Pogledajte u sebe i primenite ono što ste naučili tokom tranzita Urana u Biku. Mesec u Jarcu u utorak podstiče vas da budete ponosni na svoj rad. Sa Marsom i Saturnom u slaboj konjunkciji, tempo je spor, ali i dalje napredujete.

Blizanci

Pripremite se za promene u energiji odnosa, jer je Uran sada u vašem znaku. Lekcija ovog perioda je da skinete „ružičaste naočare“. Pun Mesec prošle nedelje otkrio je neke neistine i nove informacije. Ako postoje konflikti u odnosima, vodite iskrene razgovore i rešavajte ih. Mesec u Vodoliji u petak donosi smirenje i povezuje se sa Venerom u vašem znaku.

Rak

Ovo je period zatvaranja poglavlja. Mesec u Jarcu u utorak čini vas usmerenim na rešenja. Ništa vas sada ne zaustavlja, a vaša diplomatska energija je snažna dok je Jupiter još u vašem znaku. Ako osećate stres, Mesec u Vodoliji u petak pravi trigon sa Uranom u Blizancima i pomaže vam da unapredite rutinu.

Lav

Početak nedelje donosi razigranu energiju dok se Mesec u Strelcu susreće sa Uranom u Blizancima. Provođenje vremena sa partnerom je korisno, posebno tokom Meseca u Vodoliji. Podelite osećanja ili ih zapišite. Ako želite da unapredite veštine i kreativnost, Mesec u Jarcu donosi disciplinu i podršku mentora.

Devica

Mesec u Strelcu na početku nedelje podstiče vas da usporite i posvetite se sebi. Iako je vreme sa porodicom i prijateljima ispunjavajuće, ova nedelja pokazuje da je važno staviti sebe na prvo mesto. Nakon odgovornosti koje je donela energija Ovna, sada je vreme za uživanje i radost.

Vaga

Deluje kao da ste u centru pažnje, jer planete u Ovnu čine vaše emocije vidljivim drugima. Ovo je period suočavanja sa onim što ste ranije ignorisali. Mesec u Strelcu olakšava komunikaciju, dok vam Mesec u Vodoliji kasnije pomaže da se opustite i posvetite hobijima.

Škorpija

Nakon snažnog punog Meseca u vašem znaku, ova nedelja deluje kao početak novog poglavlja. Mesec u Strelcu vas podseća da otpustite negativne misli i prihvatite promene. Uran u petak donosi energiju i snagu, dok Mesec u Vodoliji pruža stabilnost dok se nosite sa emocijama.

Strelac

Teme odnosa iz prošlosti su u fokusu dok se udaljavate od intenziteta punog Meseca u Škorpiji. Razmislite šta želite u odnosima. Mesec u Vodoliji u petak povezuje vas sa ciljevima i snovima. Počnite novi projekat ili kurs koji unapređuje vaše veštine.

Jarac

Mesec u vašem znaku u utorak je značajan tranzit. Pomaže vam da budete organizovaniji nakon haotične energije Ovna. Pregledajte planove i napravite potrebne izmene. Ne plašite se novog početka. Mesec u Vodoliji u petak pomaže vam da unapredite rutinu i zatražite pomoć kada je potrebno.

Vodolija

Spremite se da unesete isceljenje kroz umetnost. Ovi tranziti pomažu vam da se povežete sa inspiracijom. Mesec u Strelcu donosi ideje, a susret sa Uranom u petak olakšava stvaranje novih koncepata. Ovo je dinamičan period za kreativnost.

Ribe

Razvoj karijere je u fokusu ove nedelje, dok Mesec u Strelcu osvetljava vaše talente. Sezona Bika omogućava drugima da vide koliko ste pouzdani. Ako ste u školi ili radite na javnom imidžu, ovaj tranzit vas uzdiže. Ipak, pazite šta delite — sve oči su uprte u vas, piše Your Tango.