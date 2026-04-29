Na obali reke Cijevne u Crnoj Gori danas je izbegnuta velika tragedija, zahvaljujući hrabrosti nepoznatog muškarca koji je u poslednjem trenutku spasio dečaka iz ledene vode – a potom nestao bez ikakvog traga.

Prema navodima objavljenim na Facebook stranici Roditelji.me, dečak star 11 godina izašao je iz dvorišta i ušao u reku, gde je ubrzo počeo da se davi.

U tom trenutku, čovek koji se slučajno zatekao u blizini reagovao je bez razmišljanja – skočio je u hladnu vodu i izvukao dete na obalu, sprečivši najgore.

U haosu i šoku koji su usledili nakon dramatične situacije, identitet ovog hrabrog spasioca ostao je nepoznat. Ono što se za sada zna jeste da je reč o stranom državljaninu.

Porodica dečaka i članovi udruženja sada pokušavaju da pronađu čoveka koji je spasio život njihovom detetu, kako bi mu se lično zahvalili.

- Ako ste danas bili na Cijevni, ako ste videli šta se dogodilo ili znate ko je čovek koji je spasio dete – molimo vas da nam se javite. Podelite ovu priču, možda baš neko zna ko je on – navodi se u apelu objavljenom na društvenim mrežama.

Ova priča o hrabrosti i nesebičnosti već se širi regionom, dok traje potraga za čovekom koji je, bez razmišljanja, rizikovao sopstveni život da bi spasio tuđi.