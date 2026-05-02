Sandvik je jasno stavio do znanja da Rusija, uprkos svim naporima i saradnji sa Kinom, Iranom i Severnom Korejom, jednostavno nije u stanju da se suoči sa moći cele Severnoatlantske alijanse.

"Putin nije u stanju da pobedi u Ukrajini. Nema šanse protiv NATO-a", rekao je Sandvik.

Ministar je naglasio da Rusija već plaća visoku cenu za rat u Ukrajini, gde je pretrpela ogromne gubitke u ljudstvu i vojnoj opremi. Prema njegovim rečima, to čini rusku vojsku značajno oslabljenom i nesposobnom da otvori novi, još zahtevniji front protiv mnogo jačeg protivnika. Sandvik je posebno naglasio superiornost NATO-a u vazduhu, koordinisanu odbranu svih članica i sposobnost brzog reagovanja, što ne ostavlja prostora Rusiji da postigne bilo kakav ozbiljan uspeh.

"Čak i da se usudi da napadne članicu NATO-a, Putin bi brzo shvatio koliko je ova odluka bila pogrešna", dodao je norveški zvaničnik.

Izjava dolazi u vreme povećane zabrinutosti među baltičkim državama i Poljskom, koje se plaše mogućih ruskih provokacija. Norveška, kao zemlja koja se direktno graniči sa Rusijom na Arktiku, ima poseban uvid u ruske vojne aktivnosti, što njenim procenama daje dodatnu težinu. Ipak, Sandvik smatra da Rusija trenutno nije u poziciji da se upusti u direktan sukob sa Alijansom i da će NATO ostati ključni faktor odvraćanja od bilo kakve ruske agresije, rekao je on za TVP World.

Sandvik je rekao da strateški prioritet Osla ostaje Arktik i Severni Atlantik, gde Norveška igra ključnu ulogu u praćenju ruskih pomorskih aktivnosti i zaštiti podvodnih kablova i cevovoda. "Mi smo oči i uši NATO-a na severu", rekao je on, napominjući povećani nadzor ruskih podmornica koje deluju u blizini kritične podvodne infrastrukture i nedavnu zajedničku operaciju sa Ujedinjenim Kraljevstvom za praćenje i odbijanje ruskih brodova. Norveška je takođe signalizirala interesovanje za doprinos savezničkim misijama pomorske bezbednosti u širem području, ali je Sandvik naglasio da će zaštita severnog krila NATO-a ostati njena primarna odgovornost.

Podsetimo se da je nedavno holandska obaveštajna služba procenila da bi Vladimir Putin mogao da započne sukob sa NATO-om u roku od godinu dana nakon završetka rata u Ukrajini. Holandska vojna obaveštajna i bezbednosna služba (MIVD) upozorila je da Moskva može da obnovi dovoljnu borbenu moć u roku od 12 meseci od prestanka neprijateljstava u Ukrajini sa ciljem da seje razdor unutar alijanse.

"Rusija predstavlja najveću i najdirektniju pretnju miru i stabilnosti u Evropi, a samim tim i našoj nacionalnoj bezbednosti i interesima", rekao je viceadmiral Peter Risink.

Međutim, MIVD naglašava da je potpuni konvencionalni rat između Rusije i NATO-a "praktično isključen" dok je Moskva snažno angažovana u Ukrajini. Umesto toga, izveštaj sugeriše da je šira strategija Rusije da preoblikuje evropski bezbednosni poredak i krene ka multipolarnom svetu u kojem je Rusija vodeća globalna sila. Umesto da pokušava da direktno pobedi NATO, agencija upozorava da bi Moskva mogla da cilja na ograničene teritorijalne dobitke i taktike pritiska osmišljene da razotkriju podele među državama članicama. Obaveštajna agencija sugeriše da bi to čak moglo da uključi pretnju nuklearnim oružjem. MIVD upozorava da je pogoršanje odnosa između zapadnih zemalja učinilo Evropu sve ranjivijom, posebno, kako navode, "tamo gde pravila postaju zamagljena, a moć sve odlučnija".