Beogradska policija traga za M. P. koji se sumnjiči da je juče ujutru, u stanu u Đerdapskoj ulici, nožem naneo povrede svojoj partnerki K. K. (31), saznaje "Telegraf.rs".

Kako saznajemo, policijska stanica Vračar obaveštena je juče u popodnevnim časovima da se u Urgentni centar javila mlađa ženska osoba sa jezivim povredama nanetim oštrim predmetom.

Brutalni incident dogodio se juče ujutru u stanu u kojem oštećena živi. Prema nezvaničnim informacijama, nakon sukoba sa emotivnim partnerom, K. K. je zadobila više ubodnih rana i posekotina.

Lekari su nesrećnoj devojci konstatovali niz povreda koje svedoče o stepenu nasilja. Ona je imala ubodne rane u leđa i gluteus, ali i jezive povrede na licu.

Policija je odmah po prijavi pokrenula potragu za osumnjičenim M. P. čiji je identitet poznat istražnim organima. Istraga je u toku, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

