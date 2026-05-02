Poslovni uspeh Snežane Savić znatno je uticao na život njene porodice, a ćerka Anita Lazić je na svojoj koži osetila posledice majčine popularnosti.

Iako je završila Fakultet političkih nauka, Anita je krenula majčinim putem i okušala se u glumi u projektima kao što su "Zvezdara", "Seljaci" i "Sve za ljude".

Anite je priznala da nije uvek razumela Snežanin posao, ističući da nije išla u školu zbog eksplicitnih scena u kojima je njena majka glumila.

- Veoma mi je smetalo što se moja majka skidala pred kamerama, pa često zbog toga nisam mogla da idem u školu - rekla je tada ćerka Snežane Savić, ali i priznala da je taj period kratko trajao.

Anita se kasnije vratila novinarstvu i sada je urednik jednog magazina.

