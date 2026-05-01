Iran koristi prekid vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi izvukao i povratio naoružanje koje je ranije sakrio, piše danas NBC njuz pozivajući se na američkog zvaničnika i još dve osobe koje imaju saznanja o tome.

Prema njihovim navodima, iranske vlasti intenzivirale su napore da iskopaju rakete i drugu municiju koja je bila zakopana pod zemljom ili zatrpana u ruševinama nakon američkih i izraelskih vazdušnih napada.

SAD procenjuju da Iran pokušava brzo da obnovi svoje kapacitete za upotrebu dronova i raketa kako bi mogao da izvede nove napade širom Bliskog istoka, ukoliko američki predsednik Donald Tramp odluči da nastavi vojne operacije.

Prema navodima izvora, Tramp je trebalo da se juče sastane sa timom za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrio opcije, uključujući i nove vojne akcije, kao i mere za otvaranje Ormuskog moreuza i sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog materijala. O opcijama je trebalo da podnese izveštaj i komandant Centralne komande SAD, admiral Bred Kuper.

Očekuje se da Tramp odluku o daljim koracima donese u narednim danima, navodi NBC news.

Zvaničnik Bele kuće naveo je da je planirana poseta američkog predsednika Kini, gde će se sastati sa kineskim liderom Si Đinpingom, jedan od faktora koji utiču na proces odlučivanja.

Istovremeno, američki zvaničnici tvrde da Iran nastavlja da pokušava da obnovi vojne kapacitete uprkos prekidu vatre, dok Vašington navodi da je u prethodnim napadima uništen značajan deo iranske infrastrukture.

Portparolka Bele kuće Ana Kili izjavila je da su američke snage postigle ciljeve u sukobu, uključujući uništenje iranskih balističkih raketa, proizvodnih kapaciteta i mornarice, dok su, prema njenim rečima, saveznici Teherana oslabljeni.

Iran, međutim, tvrdi da i dalje ima sposobnost da se brani i da očuva svoje interese, dok pojedini američki obaveštajni izvori ocenjuju da je deo arsenala i dalje operativan.

(Tanjug)