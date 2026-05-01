Četvorogodišnje dete se tokom popodneva otrovalo mišomorom u Žitorađi.

Mališan je hitno prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje sanitetom Doma zdravlja Žitorađa.

Kako je potvrđeno u ovoj zdravstvenoj ustanovi, dete je došlo sa roditeljima u goste i igralo se u dvorištu. Kako se saznaje, dete je našlo kesice mišomora i jednu otvorilo i progutalo praškastu supstancu

Roditelji su primetili šta se dogodilo i odveli su dete u Dom zdravlja Žitorađa, odatle je mališan transportovan u Prokuplje gde je u toku dijagnostika.

Alo/Kurir

