Užasna saobraćajna nesreća dogodila se u Brazilu, a povređen je vozač motocikla.

Kako se može videti na uznemirujućem snimku koji je objavila Novosadska Televizija na svojoj Instagram stranici, motociklista je u gradu Breves naleteo na drvenu gredu koju je biciklista nepropisno prevozio ulicom.

Snimak nadzorne kamere beleži trenutak sudara i pada vozača motocikla.

Ovaj incident još jednom pokazuje koliko nebezbedno ponašanje u saobraćaju može biti opasno.

Nije poznato kakve povrede je zadobio motociklista, ali se vidi da je glavom udario u gredu posle čega je izgubio svest i zakucao se u parkirani automobil.

