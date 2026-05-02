Predstava britanskog komičara Pitera Keja u Birmingemu prekinuta je večeras, a publika je evakuisana nakon što je u hali "Utilita Arena" pronađena sumnjiva torba, saopštila je policija Zapadnog Midlendsa.

Policija je navela da je 19-godišnji muškarac uhapšen, dok se prostor preventivno pretražuje, a publika je evakuisana nakon bezbednosne uzbune koja se dogodila oko 20.45 časova, prenosi Skaj njuz.

Prema navodima očevidaca, komičar je naglo izveden sa bine, nakon čega je publika brzo napustila objekat, a događaj je potom prekinut.

Kej bi trebalo da nastupi u Birmingemu i sutra uveče.

(Tanjug)