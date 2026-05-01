Drama u selu Lozovik kod Jagodine i dalje traje, nakon što je tokom pripreme zemljišta za sadnju vinograda pronađena eksplozivna naprava.

Prema rečima meštana, sve se dogodilo tokom obrade vinograda, kada je poljoprivredna mašina izbacila sumnjivi predmet na površinu.

- Videli smo odmah da nije nešto bezazleno. Pozvana je policija koja je brzo stigla i preuzela sve mere - kažu meštani za RINU.

Policija je po prijavi izašla na lice mesta i obezbedila prostor od nekoliko ari oko mesta pronalaska. Njiva je ograđena i pod nadzorom, kako bi se sprečio prilazak i eventualna opasnost.

Kako se navodi, očekuje se dolazak specijalizovanih ekipa koje će ukloniti i bezbedno neutralisati pronađenu bombu.

U međuvremenu, domaćinu koji je pripremao vinograd za novu sezonu onemogućen je pristup parceli, a meštani sa zebnjom čekaju da nadležne službe završe posao i otklone opasnost.

Nadležni apeluju na građane da u ovakvim situacijama ne diraju sumnjive predmete i da odmah obaveste policiju.

