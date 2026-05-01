U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, potvrđeno je za portal "Avaz".

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, dok je njen brat ranjen. Muškarac je pucao na ženu u stanu.

Kako se saznaje, osumnjičeni je posle ubistva svoje partnerke sa mesta zločina pobegao sa njihovim ćerkicom koja ima samo pet godina.

Pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) tragaju za ubicom, a osumnjičeni je verovatno naoružan.

Jake policijske snage nalaze se ispred zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja, gde je muškarac ubio ženu.

Policija se na terenu nalazi s dugim cevima širom naselja, s obzirom da traje potraga za ubicom.

Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se na području Darive. Reč je o lokaciji za koju se sumnja da se na njoj nalazi muškarac osumnjičen za ubistvo u sarajevskom naselju Dobrinja.

Kako nezvanično saznaje Klix, automobil kojim je ubica pobegao viđen je na popularnom sarajevskom šetalištu Dariva.

