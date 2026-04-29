Kantonalni sud u Mostaru potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona protiv Ragiba Aljića i Amira Tahirovića zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo razbojništva.

Optuženi se terete da su 29. marta 2026. godine oko 22 časa u Mostaru oštećenom R. K. ponudili prevoz do Sarajeva, a zatim ga napali, naneli mu telesne povrede i oduzeli novac i lične stvari.

Na autobuskoj stanici u ulici Trg Ivana Krndelja, gde je R. K. stigao iz Međugorja, Aljić mu je ponudio prevoz za 40 evra. Zajedno su se vozilom „Fiat Stilo“ odvezli do prostorija Lutrije BiH, gde su zamenili evre u konvertibilne marke. Oko 23.30 časova u vozilo su ušli Muhamed i Amir Tahirović, a prema optužnici, sva trojica su se prethodno dogovorila putem društvene mreže Messenger da upotrebom sile oduzmu novac.

Na lokalitetu Rodoča izvukli su oštećenog iz vozila, tukli ga rukama i nogama, a zatim mu oduzeli 1.000 evra, mobilni telefon „Redmi 15“ u čijoj maskici je bilo 150 evra i 80 KM, karticu Raiffeisen banke, zdravstvenu knjižicu i tri ključa od stana.

