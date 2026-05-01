Na svečanosti koja je upriličena na aerodromu Arahos u Patri (Grčka), dogodio se incident kada su se srušile stepenice sa novinarima.

Tom prilikom povređeno je nekoliko osoba, preneli su grčki mediji.

Nesreća se dogodila tokom prvog sletanja aviona TUI "Boeing 737-8", nazvanog Patra, kada se urušilo ukrcajno stepenište na koje su se popeli novinari i foto-reporteri kako bi pratili događaj.

Prema informacijama portala tempo24.news, tri osobe su povređene prilikom pada na tlo: novinarka iz Atine, kamerman i foto-reporter iz Patre, koji su zadobili povrede ekstremiteta i prevezeni su kolima hitne pomoći EKAB u bolnicu.

Preostali predstavnici medija koji su bili prisutni zadobili su lakše povrede i nije bilo potrebno njihovo zbrinjavanje u bolnici.

Kako prenosi pelop.gr, incident je navodno započeo kada su, tokom izveštavanja sa događaja, predstavnici kompanije predložili novinarima i foto-reporterima da se popnu na ukrcajno stepenište kako bi obezbedili bolje kadrove.

Prema istim informacijama, na stepeništu se okupilo približno 10 do 15 osoba, što je dovelo do njegovog urušavanja.

Isti izvor navodi da oprema, po svemu sudeći, nije bila predviđena za takvo opterećenje, kao i da način organizacije događaja otvara pitanja u vezi sa bezbednošću na aerodromu uoči početka nove turističke sezone.