U eksploziji zaostalih bombi od napada tokom rata protiv Irana poginulo je 14 pripadnika Korpusa iranske revolucionarne garde na severu Irana, javili su danas iranski mediji.

Sajt Nournews, za koji se veruje da je blizak iranskim bezbednosnim snagama, navodi da se eksplozija dogodila u blizini grada Zandžana na severu Irana koji se nalazi severozapadno od Teherana.

To je najveći broj prijavljenih poginulih pripadnika IRGC-a od početka prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 7. aprila.