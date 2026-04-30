Pripadnici Policijske uprave u Šapcu uhapsili su jednu osobu zbog ubistva, a drugu zbog pokušaja ubistva, saopštila je ta uprava.

Kako se navodi, prilikom proslave prvomajskih praznika, na planini Cer, došlo je do svađe i tuče između dve grupe izletnika.

Nakon svađe, R.M. je sekirom naneo povrede jednoj osobi koje je nakon ukazivanja lekarske pomoći upućeno u Urgentni centar u Beogradu.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužioca u Šapcu određena mera zadržavanja do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Istog dana nakon saslušanja, po odobrenju Višeg javnog tužioca u Šapcu, određena je mera zadržavanja do 48 časova i A.S. iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubistva. Osumnjičena se tereti da je 1. maja 2015. godine, u kući žrtve, nakon kraće svađe nanela mu više uboda oštrim predmetom.