Spektakularna akcija policije u centru Beograda privukla je danas ogromnu pažnju javnosti i izazvala veliko interesovanje građana širom Srbije.

Sve je počelo oko 14 časova kada je patrola policije pokušala da zaustavi luksuzni terenac "audi Q7" na raskrsnici Resavske i Masarikove ulice.

Međutim, umesto da se zaustavi na znak policajaca, vozač je nastavio kretanje, čime je započeo dramatičnu poteru kroz centralne gradske ulice.

Policija je munjevito reagovala. Vozilo je sustignuto i blokirano u Ulici kralja Milutina, na uglu sa Nemanjinom ulicom, nedaleko od "Beograđanke".

Prilikom kontrole i provere lica u vozilu, otkriveno je da se unutra nalaze osobe sa izuzetno bogatim policijskim dosijeima i aktivnim poternicama.

Za volanom je bio Z. R. i za njim se traga u čak devet predmeta i ima tri aktivne poternice.

Pored njega bio je i M. S. - rekorder po broju potraga! Za njim je raspisano čak 19 potraga i dve poternice.

Privedena je i M. I. za kojom su raspisane tri potrage i jedna poternica.

U vozilu su se nalazili i putnici E. I. i P. Ž, koji su takođe bili deo ove grupe.

Svih pet osoba je privedeno u policiju.

Luksuzni "audi" je privremeno oduzet radi daljih forenzičkih i operativnih provera.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije, izbegnute su veće posledice po bezbednost građana u ovom frekventnom delu grada.

Alo/Telegraf

