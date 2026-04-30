Zbog praznika je pojačan intezitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji, ali na naplatnim stanicama i duž ostalih deonica na putnim pravcima u Srbiji nema zadržavanja, izjavila je za Tanjug Andrijana Kaluđerović iz Putev Srbije.

Rekla je da će saobraćaj u smeru ka Nišu večeras i sutra u prepodnevnim časovima bit pojačan, a da se u nedelju u poslepodnevnim časovima i uveče očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, ali u kontra smeru, odnosno u smeru ka Beogradu.

Kaluđerović je istakla da za razliku od motoputa u Beogradu, na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja.

"Što se naplatnih stanica tiče, ne beležimo zadržavanja već izvesni period unazad, otkad imamo preko milion korisnika elektronske naplate putarine, odnosno TAG uređaja, jer kao što znate, oni kroz naplatne stanice prolaze bez zadržavanja, a samim tim rasterećuju i one učesnike u saobraćaju koji putarinu još uvek plaćaju manuelno", rekla je ona.

Dodala je da na autoputu Miloš Veliki nema problema, jedino je moguće da na naplatnoj stanici Preljina bude zadržavanja od 5-10 minuta.

"Uvek se trudimo da obrazložimo ovo zadržavanje na Preljini, jer problem nije u kapacitetu naplatne stanice, on je sasvim zadovoljavajuć za potrebe te naplatne stanice. Problem nastaje nakon naplatne stanice Preljina, gde imamo kružni tok koji ne može da primi toliki broj učesnika u saobraćaju koliko naša naplatna stanica propusti u ovim terminima praznika", objasnila je ona. Navela je da to nije više problem, jer su otvoreni Pakovraće i Prilivac.

"Preljina je rasterećena, možda u nekim momentima bude neko zadržavanje od 5 minuta, a stanje na putu je redovno", ukazala je ona. Podsetila je da ukoliko ima radova na određenim deonicama, građani mogu sve te informacije pronađi na našem zvaničnom sajtu Putevi Srbije.

"Građani nas mogu i zapratiti na društvenim mrežama, gde se ti podaci ažuriraju iz sekunde u sekundu", dodala je. Kaluđerović je rekla da su na naplatnoj stanici Beograd uvek otvoreni svi kanali.

"Ukupno 23 kanala je uvek otvoreno, 24 časova dnevno, a povećan je broj zbog praznika. Mi imamo iskustvo kako da se pripremimo, zadržavanja iz pomenutih razloga ne beležimo ni na ovoj stanici, ni na drugim stanicama", zaključila je ona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel vozačima da poštuju saobraćajne propise, a Uprava saobraćajne policije je najavila pojačanu kontrolu saobraćaja i pojačano merenje brzine i nivoa alkohola u krvi.