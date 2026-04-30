Četiri osobe su povređene kada je danas oko 14 sati izbio veliki požar u ulici Jovana Brankovića u Batajnici, u kompleksu jedne firme.

Kako se saznaje, do požara je došlo kada se zapalilo nekoliko hiljada paleta.

Požar je ugašen od strane pripadnika vatrogasne službe, a u ovom incidentu manje opekotine u predelu ruke su zadobila četiri lica, među kojima i jedan vatrogasac.

Hitna pomoć je povrede hitno sanirala na licu mesta.

U pitanju je velika materijalna šteta, a kako se dalje saznaje, do požara je najverovatnije došlo usled nestručnosti jednog od radnika firme koji je u krugu iste palio vatru.

