Pjer Andre Ember imenovan je za generalnog sekretara Jelisejske palate od ponedeljka 4. maja, prema dekretu objavljenom u Službenom listu. On nasleđuje Emanuela Mulena, koji napušta funkciju kako bi se kandidovao za mesto guvernera Banke Francucke.

Kao generalni inspektor finansija, Ember je već obavljao funkciju zamenika generalnog sekretara predsedništva između 2020. i 2023. godine, pre nego što je imenovan za ambasadora u Australiji.

Ovo imenovanje se posmatra kao potez koji otvara put mogućem dolasku Mulena na čelo Banke Francuske, gde bi trebalo da nasledi Fransoa Vileroa de Galoa, koji je najavio prevremeni odlazak početkom juna. Do ove smene bi trebalo da dođe godinu dana pred predstojeće predsedničke izbore.

Ova kadrovska strategija dolazi u trenutku kada ankete pokazuju da suverenisti iz redova Nacionalnog okupljanja vode u istraživanjima uoči izbora koji će biti održani na proleće 2027. godine. Suverenisti optužujju Makrona da navodno sada nastoji da obezbedi saveznike u uticajnim institucijama. Vođe ove stranke Marin Le Pen i Žordan Bardela optužili su Makrona da učvršćuje lojalne kadrove kako bi ograničio moć buduće vlasti.