Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, on je član jedne visokorizične organizovane grupe.

Dodaje se da se nalazio u bekstvu od 21. aprila.

"On se potražuje zbog obezbeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, na način što je, kako se sumnja, bio deo organizovane kriminalne grupe koja je prethodne sedmice procesuirana od strane Specijalnog policijskog odeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva zbog šest krivičnih dela protiv života i tela izvršenih na teritoriji Crne Gore u periodu od 2017. do 2019. godine", saopšteno je.

Očekuje se njegovo sprovođenje sudiji za istragu u Slavonski brod, Hrvatska.

"Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti u oblasti razmene informacija, te lociranju i lišenju slobode međunarodno traženih lica. Posebnu zahvalnost ovom prilikom izražavamo hrvatskim kolegama na promptnoj reakciji po dobijanju direktnih operativnih i obaveštajnih informacija o visokoprofilnim licima", saopšteno je.

BONU VIDEO