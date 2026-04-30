Prava drama odigrala se u jednoj prodavnici na Paliluli u Beogradu 21. aprila, kada je, zasad nepoznati maskirani napadač, izvršio razbojništvo uz pretnju nožem.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je ušao u objekat i odmah zapretio radnici nožem, primoravši je da otvori kasu. Nakon što je uzeo novac, situacija je dodatno eskalirala zahvaljujući hrabroj reakciji druge zaposlene.

Naime, druga radnica je počela da viče i pruža otpor, gađajući napadača flašama u pokušaju da ga spreči u bekstvu. Uprkos tome, razbojnik je uspeo da pobegne sa ukradenim novcem.

Policija intenzivno traga za počiniocem, a istraga je u toku.

Alo/Telegraf

