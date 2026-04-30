Dvojica muškaraca uhapšena su danas na Slaviji u Beogradu kada je zasutavljen terenac "audi Q7".

Kako se nezvanično saznaje, hapšenju je prethodila potera po centru grada, od Beograđanke do Slavije, gde je vozilo efikasnom akcijom policije sprečeno u begu.

Džip je presrela saobraćajna policija, a na lice mesta odmah je stigao veliki broj drugih pripadnika MUP-a. Tokom ove akcije, kako se saznaje, došlo je i do sudara.

Kako je na licu mesta snimio naš reporter, dvojica muškaraca su oborena na kolovoz i njima su stavljene lisice na ruke. Zasad nije poznato o kome se radi i zašto su privedeni.

