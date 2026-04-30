Narednih decenija ne samo što će se nastaviti trka u naoružanju, već i u tehnologiji, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev tokom posete Školskom centru Lenjingradskog vojnog okruga.

-Tehnološka trka, ne samo trka u naoružanju kao ranije, već tehnološka trka će se nastaviti, apsolutno sam siguran, narednih decenija. To se odnosi na sve, uključujući i robotiku, rekao je Medvedev.

On je primetio da trenutno na bojnom polju bespilotne letelice predstavljaju prepreke za sve borbene aktivnosti.

-Dronovi trenutno zauzimaju takvo mesto, i sami znate, učite, a neki već imaju iskustva, da potpuno ometaju svu borbenu aktivnost u okviru takozvane zone uništenja, odnosno zone garantovanog uništenja, primetio je političar.

Medvedev smatra da će zbog toga sredstva za protivdejstva i odgovarajuće vojne specijalnosti narednih godina biti veoma važne.

Prema njegovim rečima, nijedna vojska na svetu trenutno ne može da se izbori sa problemom roja dronova, ali rešenje će se pojaviti u budućnosti.

-Niko nije skinuo problem roja dronova sa dnevnog reda. Iskreno, mislim da nijedna vojska na svetu može to da reši u ovom trenutku. Jednostavno zato što je to složen, višeslojan zadatak, koji zahteva i veštačku inteligenciju i savremene računare. Ali budite uvereni, sve će se ostvariti, uveren je Medvedev.

On je dodao da će stručnjaci za dronove postati jezgro vojne elite u budućnosti.

„Čini mi se da oni koji se trenutno bave dronovima predstavljaju buduću okosnicu vojne elite. A našoj zemlji je potrebna vojna elita“, naglasio je Medvedev.

Takođe je napomenuo da opremanje dronova mlaznim motorima postaje realna pretnja.

-Mlazni motori zamenjuju konvencionalne motore. Naravno, dronovi lete brže. Znate čemu sve ovo vodi: to je realna pretnja i za državu i za stanovništvo, i problem tokom borbenih dejstava“, ocenio je Medvedev.

Osim toga, već za nekih pet godina bespilotna industrija promeniće se do neprepoznatljivosti, zaključio je on.

(sputnikportal.rs)