Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv vozača kamiona M. P. iz Lučana koji se sumnjiči da je 7. jula prošle godine izazvao tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu Novi Sad-Subotica u kojoj je poginuo policajac na dužnosti, Dejan Srdić (40) iz Inđije.

Optužnica je postala pravosnažna 11. aprila. Prema okrivljenom M. P. je od 21. aprila ukinuta mera zabrane napuštanja stana, te je pušten na slobodu.

Dejan Srdić, policijski službenik Uprave saobraćajne policije, poginuo je 7. jula prošle godine, tokom obavljanja službene dužnosti.

Na njega je, oko 9.50 časova, naleteo kamion lučanskih registarskih oznaka, dok je u zaustavnoj traci na autoputu kontrolisao vozača koji je učinio saobraćajni prekršaj.

U trenutku nesreće, Srdić je stajao pored automobila i vozačevih vrata. Sa njim je u kontroli saobraćaja bio sedam godina stariji kolega koji je prošao nepovređeno.

Na lice mesta je izašla lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Srdić je sahranjen na Novom groblju u Inđiji, a osim prijatelja i porodice, sahrani je prisustvovao i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, kao i direktor policije Dragan Vasiljević i načelnik Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićević.

Njegove kolege su istakle da je Srdić, tokom više od 20 godina provedenih u MUP, predano i odgovorno obavljao sve poverene zadatke i da nikada neće biti zaboravljen.

- Izražavam najdublje saučešće porodici poginulog policajca, koji je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 2004. godine - rekao je nakon nesreće ministar Dačić.

Alo/Blic

