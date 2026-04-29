Najmanje tri mlađe osobe, među kojima je i jedan maloletnik, uhapšene su danas u različitim delovima Hrvatske u sklopu složenog kriminalističkog istraživanja koje policija i ostale nadležne službe sprovode zbog niza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnih naprava na raznim lokacijama u zemlji.

Kako Jutarnji nezvanično saznaje, u Zagrebu je uhapšen jedan maloletnik zbog sumnje da je nedavno poslao niz mejlova s pretećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola, dok su dvojica mladića uhapšena na području Dalmacije.

Prema prvim informacijama (kriminalističko istraživanje je tek započelo) za sada ne postoji direktna veza između osumnjičenih iz Zagreba i onih s područja Dalmacije, ali simptomatično je da su mejlovi koje su navodno slali slične sadržine, pa se čak i u porukama koje su poslate zagrebačkim školama navodi kako su pošiljaoci pripadnici terorističke ćelije iz Splita.

Naime, u gotovo svim porukama, od kojih su neki proteklih dana bili objavljeni u medijima, na infantilan način pošiljaoci se predstavljaju kao neka radikalna islamistička grupa, upozoravaju primaoce poruka da su u njihovim objektima postavljene eksplozivne naprave i prete strašnim krvoprolićima kada te naprave budu aktivirane.

Za sada, nije utvrđena nikakva veza između uhapšenih mladića i radikalnog islamizma.

Iako policija za sada sprovodi kriminalističko istraživanje za krivično delo tzv. lažne uzbune, za sada nije poznato hoće li ih novi dokazi dovesti do neke teže kvalifikacije.

U poslednjih desetak dana na adrese niza hrvatskih institucija širom države, uključujući policijske stanice, osnovne i srednje škole te vrtiće, ali i trgovačke centre, stiglo je više od 220 mejlova o postavljenim bombama, a što se, na sreću, do sada pokazalo praznim pretnjama.

Policija je u skladu sa prtokolima pretražila sve objekte za koje su stigla upozorenja, te je ovaj talas pretnji praktično paralisao državu. Policijska istraga, u kojoj je zatražena i međunarodna pomoć, otkrila je kako je deo ovih poruka poslat preko zaštićenih servisa iz jedne severnoevropske i jedne afričke zemlje.

Alo/Jutarnji list

BONUS VIDEO