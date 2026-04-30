Bivši učesnik rijalitija Nikola Lakić posle osam godina rastao se od partnerke Aleksandre Tasić Coke, sa kojom ima sina Lazara.

Tokom njihove veze dva puta je ulazio u rijaliti kako bi zaradio za zajedničku budućnost, a najveći strah mu je, kako kaže, bio da ne prevari tadašnju izabranicu.

Ipak, sada je odlučio da javno progovori o dešavanjima iza zatvorenih vrata i prizna da je tokom veze bio neveran, što Aleksandra do sada nije znala.

-Nisam baš najbolje, mešaju mi se emocije i osećanja, prvo sam nasmejan i pozitivan, pa negativan i tužan. Ovo je za mene emotivni šok, jer ovo je prvi put da izađem pred kamere i da pričam o stvarima koje su se dešavale u mom porodičnom domu osam godina, a mislio sam da nikada neću pričati o tome. Sve je puklo kao zvečka i mislim da tu nema povratka i za mnoge stvari se kajem i teško mi je. Knedla mi je u grlu i nije mi prijatno da pričam o nekim stvarima, jer loše stvari sam uradio i iz ove kože ne mogu, ali pokušavam da budem jak da sve prolazim sa osmehom jer sam srušio sve, ali mi smo dve dijametralno različite osobe - rekao je on na početku, pa otkrio da njihov odnos već dugo ne funkcioniše.

- Četiri godine je već lošeg perioda, od mog ulaska u Elitu smo pokušavali da prikrijemo da dolazi do pucanja. Ništa nije moglo da se promeni, a pokušavali smo. Dugo je trajalo, četiri godine svega lošeg, a nismo prekinuli i zapitao sam se šta to nama treba. Često smo govorili da nismo jedno za drugo, pokušavali smo da nešto vratimo, ali znao sam uvek da je to neka lažna slika i da nema povratka - bio je iskren.

Priznao prevaru

Lakić je potom priznao da je prevario učesnicu Parova i imao paralelnu vezu, o čemu ona nije bila obaveštena.

- Nepopravljiva sam kategorija, jer i periodu kada nam je bilo lepo, pa i kasnije kada nije bilo, ja uzmem i lajkujem nekoj devojci fotografiju, odgovorim na poruku iako znam da te stvari nisu ispravne. Grešio sam i možda sam u tim trenucima pokušavao da nađem rezervu i od te rezerve desila mi se jedna avantura i to nikada nisam priznao Coki. Možda ne ide ni na ovaj način, ali možda nisam imao hrabrosti kroz sve ove godine da kažem da sam kriv i da sam tako nešto uradio. Prevario sam je i dan danas kad se setim teško mi je, jer je savršena majka, ali što se tiče ljubavnih odnosa sve se ugasilo, ali nisam trebao da uradim tu lošu stvar za mene i da ona na ovaj način sazna da nisam bio veran i lojalan partner - konstatovao je on, a potom objasnio i razloge svojih postupaka.

- Trebali smo da vodimo razgovore, da se otvaramo u potpunosti i da napredujemo, a mi smo nazadovali. Po izlasku sa Farme sam primetio kod nje promenu i zapitao sam se da li možda ima nekog partnera, ali nisam smeo da joj postavljam takvo pitanje, kad sam ja prvi zgrešio. Okidač nije ni jedna osoba iz rijalitija, jer da sam imao nekog da me radi, ja bih iz svega otišao. Krivo mi je što nisam prekinuo odnos, ali plašio sam se da ću izgubiti porodicu, da živim sam i pitao sam se kako početi nešto novo nakon osam godina i rasturiti porodicu. Preispitivao sam se, a pravio sam iz greške u grešku i to je kulminiralo odnosom sa drugom partnerkom sa kojom sam funkcionisao šest meseci i krivo mi je, jer sam trebao prvo da prekinem odnos koji sam imao - otkrio je bivši učesnik rijalitija.

Ljubavnica poseduje njegove eksplicitne snimke

Nikola je istakao i da trenutno nema svakodnevni kontakt sa osobom sa kojom je počinio prevaru, ali da ona poseduje njegove eksplicitne snimke.

- Znala da sam zauzet, ali sam je obrlatio na brzinu, dok je ona bila u nadi da ću biti njen i da ćemo osnovati porodicu. Prolazilo mi je svašta kroz glavu, ta devojka je u jednom trenutku mene fotografisala i snimila nagog, gde je rekla da hoće da pokaže to drugarici. Imao sam poverenja i dobro sam prošao, ali i Coka je često sumnjala - naglasio je za Blic.

