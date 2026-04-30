Zaposleni u jednom butiku na Novom Beogradu našli su se u direktnom kontaktu sa Lazarom Č. (22) osumnjičenim za ubistvo Miodraga K. (89), ne sluteći da je neposredno pre toga počinio zločin. Jedan od radnika pokušao je da ga zaustavi nakon krađe, ali je tom prilikom napadnut i zadobio povrede po licu.

Posebno potresen ostao je radnik koji je pokušao da zaustavi osumnjičenog za zločin, nakon što je iz radnje ukrao garderobu.

Kako smo već pisali, nakon što je, kako se sumnja, počinio ubistvo u garaži u Ulici Jurija Gagarina, osumnjičeni je došao do obližnjeg butika, uzeo garderobu, presvukao se i pobegao, ostavljajući za sobom krvavu odeću.

- Ja sam ga sustigao ispred butika kada je u ukradenim stvarima krenuo da beži. Uhvatio sam ga za majicu i tada me je udario pesnicom u lice. Od tog udarca su mi napukle i naočare, i on je iskoristio taj trenutak, ušao u auto koji je parkirao tik ispred robne kuće i pobegao je - kaže pretučeni radnik za Kurir.

Nakon njegovog bekstva, zaposleni su u kabini zatekli prizor koji ih je dodatno uznemirio.

- Nakon što je napadač pobegao, našli smo njegove krvave stvari u kabini gde se presvukao. Ne znamo kako je uopšte uspeo da skine zujalice, ali svoje stvari, zajedno sa telefonom i futrolom za ključeve, ostavio je u kabini. Mi smo tada pozvali policiju i tada smo i čuli da je nedaleko od robne kuće počinjeno ubistvo. Tada smo sve povezali i shvatili da smo imali posla sa ubicom - ispričala je radnica butika.

Dodatni šok usledio je dva sata kasnije, kada se osumnjičeni ponovo pojavio, ovog puta u pratnji policije.

- Dva sata kasnije on je uhapšen i sa lisicama na rukama je doveden u robnu kuću, policajci su ga okruživali i držali, a bio je prisutan i inspektor, pitali su ga da li se tu presvukao, međutim, on nije progovarao ni reč - navela je sagovornica.

Podsetimo, Lazar Č. se sumnjiči da je u utorak oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina zadao više udaraca u predelu glave Miodragu K. (89), koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, nakon čega je pobegao njegovim automobilom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.