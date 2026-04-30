Neobična biljka iz tropskih šuma već godinama budi radoznalost naučnika i ljubitelja prirode, a zbog svojih karakteristika često se naziva "drvo koje hoda". Reč je o palmi koja na prvi pogled izgleda kao da se pomera, zahvaljujući specifičnom korenovom sistemu koji podseća na noge ili štule.

Biljka poznata pod naučnim imenom Socratea exorrhiza, poreklom je iz kišnih šuma Centralne i Južne Amerike. Zbog neobičnog izgleda i načina na koji razvija korenje, često je nazivaju "hodajuća palma".

Prema pojedinim tumačenjima, ova palma može postepeno da menja svoju poziciju, i to tako što razvija novo korenje u pravcu u kom "želi" da ide, dok staro korenje vremenom odumire.

Neki istraživači čak navode da bi takvo pomeranje moglo iznositi nekoliko centimetara dnevno, iako za to ne postoje čvrsti dokazi.

Zanimljivo je da do danas, vodiči kroz kišne šume u Latinskoj Americi obično govore turistima da palme koje hodaju mogu da promene svoj položaj i do 20 metara godišnje.Ali dok nekoliko pojedinačnih naučnika misli da bi u toj priči moglo biti zrna istine, priroda hodanja ovog drveta je najverovatnije mit.

Prava misterija koja i dalje visi u vazduhu zašto palma koja hoda ima tako duge noge, ako ne i da hoda.

Šezdesetih godina prošlog veka, naučnici su mislili da su se ovi ekstremni koreni razvili da bi se nosili sa poplavama, ali nema ni mnogo ubedljivih dokaza koji bi potkrepili tu ideju. U skorije vreme, istraživači su tvrdili da u gustim kišnim šumama, stubovito korenje palmi koje hodaju omogućava ovoj vrsti da lakše poveća svoju visinu i stabilnost, piše Science Alert.