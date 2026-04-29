U Kragujevcu je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do bizarnog slučaja smrti starijeg muškarca.

Kako se saznaje, on je odseo u jednom poznatom hotelu u centru grada. Pretpostavlja se da je nakon konzumacije alkohola i veće količine hrane u večernjim satima popio preparat za potenciju iz neproverenog izvora, koji se godinama protivzakonito prodaje na našem tržištu.

Njegovo srce nije izdržalo opterećenje i muškarac je ubrzo preminuo. Ekipa Hitne pomoći i mrtvozornik, po dolasku na lice mesta, mogli su samo da konstatuju smrt. Još uvek nije poznato da li je ranije imao zdravstvene probleme ili srčane tegobe, preneli su tada lokalni mediji.

Tragedija se dogodila 08.07.2024.

