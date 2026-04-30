Beogradska policija uhapsila je mladića L. Č. (22) zbog sumnje da je prekjuče oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina zverski usmrtio starca (89). Osumnjičeni je identifikovan i priveden samo nekoliko sati nakon zločina u jednom tržnom centru na Novom Beogradu, u velikoj akciji pripadnika MUP-a i Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom.

Stravičan zločin odigrao se ispred garaža, gde je napadač, kako se sumnja, sačekao starca dok je pokušavao da parkira svoj automobil marke „suzuki“. Motiv ovog svirepog ubistva, prema nezvaničnim informacijama, bila je upravo krađa vozila.

Sumnja se da je L. Č. iskoristio trenutak nepažnje nesrećnog čoveka i zadao mu više udaraca čekićem u predelu glave. Žrtva, za koju komšije navode da je najverovatnije vojni penzioner koji je živeo u toj zgradi, preminula je na licu mesta.

- Ja sam ga sretao par puta, uvek je parkirao auto tu. Ovo je vojna zgrada i tu žive uglavnom lica koja su radila u vojsci. On ima ćerku, a ne znam šta može biti motiv ovakve tragedije - ispričao je jedan od šokiranih komšija za naš list.

Užasan prizor prvi je uočio jedan od prolaznika koji je utrčao u obližnji frizerski salon vičući: „Ubiše mi komšiju!“ Telo nesrećnog čoveka, koji je u trenutku napada bio u donjem vešu i majici, nađeno je u garaži, a veruje se da mu je presuđeno s leđa.

Nakon što je usmrtio starca, napadač je seo u njegov „suzuki“ i pokušao da pobegne, ali je tom prilikom izazvao potpuni haos. Prema rečima očevidaca, mladić je izleteo iz garaže, a potom se vozilom zakucao u suprotnu garažu.

- Nakon udarca je izašao iz automobila i počeo mahnito da baca papire koji su se nalazili unutra. Potom je ponovo seo u auto i odvezao se u nepoznatom pravcu. Izgledao je potpuno dezorijentisano, teturao se i ponašao veoma čudno - navodi izvor blizak istrazi.

Brzom i koordinisanom akcijom Odeljenja za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, osumnjičeni L. Č. je lociran u jednom tržnom centru, gde je uhapšen.

- Prethodno je uzeo novu garderobu u kineskoj radnji, presvukao se, ali je odbio da plati. Ubrzo posle toga stavljene su mu lisice na ruke - navodi izvor.

Nadležno tužilaštvo naložilo je obdukciju tela stradalog penzionera, dok će osumnjičeni biti priveden na saslušanje uz krivičnu prijavu za teško ubistvo.

